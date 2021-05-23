Екс-фаворитка "Холостяка" Михайла Заливако Юлія " Зайка" влаштувала примірку білосніжних суконь в салоні

Після несподіваного фіналу на Юлію обрушився потік коментарів і співчуття, адже велика частина аудиторії, що дивиться проект «Холостяк», підтримувала саме її, а не Анну Богдан. Тим не менш, для глядачів проект закінчився вчора, а для дівчат – три місяці тому.

Тому, щоб показати глядачам, як вона проживає свої будні тепер, Юлія поділилася серією кадрів з примірки весільних нарядів, яку проводила нещодавно. Спеціально для нової фотосесії дівчина вибирала найкраще вбрання і попросила фанатів допомогти.

Після цього дівчина також поділилася бекстейдж-кадром і опублікувала новий пост.

"Це була крута зйомка📸 Ми пізнали холодну воду, Вітер в очі, пісок в кросівках, переодягання в кущах, піцу на багажнику. Було круто👍 Скоро побачимо результат нашої роботи😍", - написала Юлія.

Шанувальники відповіли, не обійшлося і без питань про кільце на безіменному пальці: "найкраща зайка ❤; з нетерпінням чекаю. Хочеться подивитися. Юлечка, життя налагоджується. Всього тобі гарного сонечко; Наша Зірочка ❤; весілля твоєї мрії буде в надійних руках!!!❤ ️ ; Красуня😍; Так мило😍; красуня) Юлечка раді що тебе все добре😍 😍; Юленька, а що це за кільце у тебе на безіменному пальці правої руки?; Дуже красиво думаю вийшло❤".

У фіналі Михайло згадав про минулий за три місяці. Очевидно, зізнатися в коханні Михайло зміг тільки одній. І нею стала Ганна Богдан. З Юлею "зайчиком" Заливако попрощався, зізнавшись, що не любить її.

"Ти сказав, що це не любов... Відчуття такі ніби моє серце лопнуло як повітряна куля, в яку встромили кинджал️ ️ Внутри всередині кров повільно стікає з залишків розбитого серця вниз по внутрішніх стінках мого тіла... Мені погано... огидне почуття! ②Коли розбивається серце всередині порожнеча вакуум і пече біль. В голові дзвенить лише одне питання:за що ти так зі мною?💔 🖤 ",- прокоментувала Юля фінал.

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