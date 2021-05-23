Знаменита вітчизняна чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук поділилася яскравим кадром з відпочинку біля басейну

Відправившись на відпочинок дівчина вирішила показати, як проводить час біля басейну, а заодно і підкорити фігурою в маленькому червоному купальнику на тонких завязочках. Як відомо, найчастіше спортсменка показує свої фото з тренувань або записує тематичні відео.

Саме тому кадри, на яких зірка блищить по-новому, завжди набирають багато лайків і коментарів. Підкреслити струнку і підтягнуту фігуру Марині не складає труднощів, адже вона багато працює заради того, щоб завжди бути у відмінній формі.

Секретами правильних, а головне ефективних тренувань дівчина також ділиться в Instagram. На сонячні кадри біля басейну, втім, фанати відреагували не менш позитивно:

"Що подобається більше, 1 або 2? 🍫», - пише Марина.

Ось як відповідають шанувальники

"Вау🤤 🤤 🤤; на першому фото-ракурс🔥 😍; ого, а це дуже добре; обидві фото хороші; мені подобається, як ви прикрашаєте все; мало не буває; 1 але ти виглядаєш приголомшливо в обох❤; 😍 красивий бікіні; супер дівчина 🔥; фото 1 красиве .. і 2 теж🙌; Фантастична чудо-жінка! Хороша фотка! Я люблю ... 😍».

Нагадаємо, що Марина Бех-Романчук стала популярною спортсменкою серед любителів легкої атлетики, адже завоювала безліч вітчизняних та міжнародних нагород. Красуня активно веде блог в Instagram, де ділитися кадрами з особистого життя і тренуваннями.

Також Марина опублікувала сторіс, який зняла в спортзалі. Дівчина позувала в майці і шортиках, стоячи перед дзеркалом. Після цього красуня показала свого друга-Віктора, який лежав на тренажері.

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