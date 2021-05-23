Відомий український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав себе на вихідних

Як пише Politeka.net, Володимир став відомий українцям завдяки "Фабриці зірок", де справив справжній тріумф. Артистом відразу зайнялася Наталія Могилевська, але через деякий час Дантес вирішив зробити паузу і повернувся на сцену тільки в 2019 році. Зараз красень активно веде соціальні мережі, де ділитися не тільки творчістю, а й особистими кадрами.

Цього разу Володимир опублікував серію відеороликів в розділі сторіз в Instagram, як відпочиває вдома біля свого басейну з келихом алкоголю. Неділю Дантес вирішив не втрачати даремно, вже сонце пригріває, ось і він вирішив купатися в басейні.

"Вибачте, самому соромно. Вибачте!",- написав Володимир під відео.

На відео Дантес стоїть з голим торсом і келихом і звертається до своїх фанатів: "нормальний день, нормальний! Відмінний день, відмінний! Ваше здоров'я, щоб все було у вас добре!", - з мокрим і розпатланим волоссям звертається Дантес на камеру злегка цокаючись келихом.

Пізніше Дантес спустився з келихом в басейн і продовжив насолоджуватися "святою неділею".

"Хлопців, вибачте за всі ці сторіз! Мені аж соромно, але як же охір*нно, прошу вибачення", - сказав Дантес відпиваючи червоне мартіні.

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