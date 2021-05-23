Молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася одкровеннями щодо свого полежання та партнерських пологів

26-річна дівчина не тільки концертний директор чоловіка, але і блогер. Вона активно веде свою сторінку в Instagram, показуючи різні нюанси свого життя, і відповідаючи часом на досить особисті питання. Не став винятком і цього разу, пише Politeka.net.

Так, Реп'яхов розповіла про партнерські пологи. Вона також сказала, що це один з найбільш задаваних питань в її Директі: чи буде чоловік з нею на пологах?!



"Як Ви знаєте, мій чоловік дитина Радянського Союзу, і до цієї весни він не знав, що існують такі пологові будинки сімейного типу, де є величезний диван для тата і плоский телевізор і смарт тв😅 😂, а ще шестиразове харчування для мами і тата. Він запам'ятав для себе варіант, коли в пологовий будинок не пускають нікого і мама, народженого малюка показує татові через вікно)) загалом, як мій чоловік ставився до партнерських пологів ви вже зрозуміли

😅 Спочатку він і чути не хотів", - написала Репяхова.

За словами дівчини, коли побував у пологовому будинку один раз на екскурсії (їм показали палату). А потім ще й поспілкувався із завідуючою, його думка трохи змінилася.



"Ми досі не знаємо обидва, чи буде чоловік в пологовому залі зі мною, але флюорографію ми зробили)) найголовніше, це те, що Ірина Владиславівна (мій лікар і завідуюча пологового будинку) сказала, що чоловік може в будь-який момент прийняти будь-яке рішення. Вийти-зайти. Як йому завгодно. Цей факт звичайно дуже заспокоює всіх.

Загалом ми в очікуванні, залишилося трохи❤️", - підсумувала вагітна дружина Павлика.

Фанати в коментарях підтримали вагітну жінку: "Шикарне фото. Ви чудова пара.😍 😍 ", "Я в останній момент передумала чоловіка брати,хоча він був у повній готовності, і думаю що в моєму випадки не дарма.З 8 ранку до 17.00 він би не висидів 😂", "народжували разом другу дитину. Це❤️❤️, але вибір повинен зробити чоловік і жінка разом"

Нагадавши, вагітна дружина Віктора Павлика показала архівні фото і відверто розповіла про дитинство: "у мене було...".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Віктора Павлика сильно здивувала зіркового чоловіка після прогулянки:"нічо се, я зворушений".

Також Politeka писала, що вагітна дружина Павлика розповіла, що змусило її кричати від болю: "вночі була сильна...".