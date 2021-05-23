Відомий український співак Макс Барських у піджаку і без сорочки з'явився на церемонії вручення музичної премії

Чергова церемонія вручення музичної премії не обійшлася без Макса Барських, який отримав нове досягнення "кліп року" за свою композицію. З'явився на публіці артист також епічно - без сорочки, зате в піджаку.

Саме такий бунтарський і одночасно з тим трохи зухвалий стиль приваблює фанаток до артиста. Сам співак звик бути в центрі уваги, тому завжди намагається «тримати марку».

"Класний день був вчора. Залишився приємний післясмак", - лаконічно написав Барських під фото.

"Красунчик 😼; Божественно красивий! Макс, після твоїх фото у нас такий класний і приємний післясмак!🔥 ; Ти Найдостойніший!; Абсолютно заслужено!👍 ; Тоді побільше таких деньків️️; вітаю з заслуженим самоваром; дивно, враховуючи що ти не любиш подібні туси); а сьогодні, що поганий?; Красиво, стильно, зі смаком😊 😍! Все в кращих тонах, як завжди!👌 ; І ти класний😎», - відповідають в мережі.

Нагадаємо, 31-річний Макс Барських прославився після участі в «Фабриці зірок». Молодий виконавець запам'ятався своїми епатажними вчинками, а також особливим талантом. Під час шоу Барських здружився з відомим режисером і кліпмейкером Аланом Бадоєвим, який згодом став його продюсером.

"Спасибі, друзі -" Кліп року "за" Лей, не шкодуй " наш. Я завжди відчуваю вашу підтримку і любов, і це взаємно! Дякую моєму другові і режисерові кліпу Алану Бадоєву за можливість створювати разом!",- підписав фото артист.

Нагадаємо, що Барських заговорив про переїзд з України, шанувальники підтримали: «Макс, дерзай!».

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