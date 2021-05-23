Актриса Ксенія Мішина, що стала першою українською "Холостячкою", видала щось новеньке про стосунки

31-річна зірка опублікувала свіже фото у себе в Instagram, заінтригувавши повідомленням про "дуже важливий день" і попросивши фанатів побажати їй удачі, передає Politeka.net.

Так, Ксенія поміркувала про вірність і довіру у відносинах. Кохану Еллерта цікавить глибинна природа цих почуттів. Чому у одних це виникає на порожньому місці, там де і поготів немає ніякої загрози.

"Як ви думаєте, чи можуть існувати дві ці якості окремо один від одного? Що з'являється на початку? Довіра, яку як кредит видає кожен партнер своєму супутнику? Або все таки вірність, яку потрібно довести або навіть спростувати можливість зради і на підставі цього виникає довіра? Як виникає цей механізм-ревнощі? У які моменти це наш захист від розчарувань, а в які просто егоїзм і маніпуляція?",- цікавиться Мішина.

За словами Мішиної, в деяких парах є така тотальна довіра, що легкий флірт з іншими (безпечними, тими кому довіряєш в принципі) сприймається партнерами, як харизма, доброзичливість, товариськість.

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"Я знаю такі пари, в яких довіра - це така база, основа, яку не потрібно щоразу перевіряти на міцність. Вона є незримо в кожному вчинку. Що за біль каже в людині, яка готова безпричинно поранити Близького підозрами? Що за комплекси штовхають людей в деструктивні емоції? Чому людям так подобається жити в цих емоціях, а не насолоджуватися кожним днем один з одним?",- додає Ксенія.

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Актриса каже, що їй би дуже хотілося, щоб люди усвідомили самодостатність. Щоб відчули себе щасливими, щоб ніхто більше не проживав цих страшних підозр, що його можуть зрадити, принизити і обдурити.

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