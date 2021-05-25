Син хореографа і судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег, засвітив свій особняк у Сан-Франциско

Як відомо, 42-річний син Чапкіса вже довгі роки живе і працює в США. Як і батько, він займається танцями і викладає хореографію. Грег заснував свою танцювальну школу Chapkis Dance і став досить-таки популярним хореографом-постановником. Його дружина Ембер, з якою вони разом ось уже 20 років, допомагає йому займатися розвитком школи. Крім того, пара виховує двох синів — 12-річного Ніколя і п'ятирічного Макса.

Грег обожнює свою сім'ю і часто виставляє кадри разом з ними в Instagram. На останніх, якими він поділився в "сторіз", чоловік вирішив продемонструвати, як його молодша дитина насолоджується купанням в джакузі, причому у дворі їх же будинку, передає Politeka.net.

Так, Грег почав зйомку з вікна, показавши розкішний вигляд, а також знявши величезний басейн, джакузі і альпійські гірки, що розкинулися у дворі (це така ландшафтна композиція).

На наступних кадрах Грег спустився вниз, знявши малюка ближче, - до того часу до нього в джакузі вже приєдналася мати. Син Чапкіса провів камерою: можна помітити безліч крісел - мабуть, сімейство любить розслаблятися біля басейну з друзями.

Раніше ми розповідали, що дружина Грега Ембер похвалилася успіхами Макса - онука 91-річного Чапкіса. Незважаючи на юний вік хлопчик, проявив інтерес до спорту. Слідом за своїм старшим братом Ніколя Макс почав займатися бейсболом. На кадрах, якими поділилася його мати в Instagram, закарбовано перший матч з його участю.