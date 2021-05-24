Співачка Еліна Іващенко, яка стала партнеркою Олега Винника, показала себе в пікантному вигляді

Як пише Politeka.net, переможниця "Х-Фактора" та учасниця Національного відбору на Євробачення Еліна Іващенко нещодавно разом із зіркою українського шоу-бізнесу Олегом Винником презентувала пісню "Діаманти".

Нещодавно дівчина вирушила відпочивати на турецький курорт Аланья. Еліна публікувала в Instagram фото, де позувала на тлі квітів в відрядному купальнику з пальмочками і глибоким декольте.

Але, схоже не все пішло за планом. У нових сторіс дівчина показу свою закривавлену ногу, налякавши своїх шанувальників.

«Приїхавши...",- написала вона.

Подробиць і того, як саме отримала травму, Еліна поки не повідомила. Мабуть дівчина зараз не до цього.

Раніше Іващенко показувала тільки фото в купальнику, викликаючи захоплення шанувальників.

"Про Травень гад", "красуня", "Зая, ти найкраща😍", "Вау", "найкрасивіша квіточка", - писали їй в коментарях і бажали гарного відпочинку на сонячному курорті.

Еліна Іващенко та Олег Винник вони побачилися перед прямим ефіром фіналу шоу "Х-фактор" в 10 сезоні. Винник був зірковим партнером учасниці проекту. За її словами Олег "виявився дуже щирим, відкритим і напрочуд простою людиною". Іващенко додала, що вони швидко знайшли спільну мову.

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