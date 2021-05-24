І знову фанати "Холостячки" Ксенії Мішиної і її обранця Олександра Еллерта заговорили про розкол у їхніх стосунках

Не встигла парочка помиритися після першої великої сварки, коли 31-річна актриса поїхала до Хорватії зніматися у фільмі, як між ними знову пробігла чорна кішка. Принаймні так думають користувачі, звернувши увагу на останній пост Мішиної в Instagram, передає Politeka.net.

Актриса заговорила про кредит довіри та вірності.

"Що за біль говорить в людині, яка готова безпричинно поранити близького підозрами? Що за комплекси штовхають людей в деструктивні емоції? Чому людям так подобається жити в цих емоціях, а не насолоджуватися кожним днем один з одним?", - запитувала вона, раптово заговоривши про ревнощі.

Шанувальники "Холостячки" тут же приписали спіч Мішиной до Еллерта, мовляв, це був посил в його бік. Тим більше, за словами користувачів, Ксенія відписалася від сторінки коханого, що явно є тривожним знаком.

До того ж, судячи зі "сторіз" Мішиної, зараз актриса знову кудись поїхала без Еллерта.

"Що Еллерт знову накоїв?" - "вони не підписані один на одного🧐" - " там начебто ж помирилися..."- "і начебто знову посварилися..."

"У кожного ревнуючого свої рани і тільки індивідуально необхідно пропрацювати. Льоша має базову повагу і довіру, а Елерт - ні. Вірю, що він заради любові зможе зважитися на важливу, в першу чергу для нього, психотерапевтичну роботу. Ви така творча і цікава пара! Вірю Вам і в Вас. ❤️"

"Ви з Сашею вже не разом??😢 😢 😢" - "швидше за все ні"

"Походу знову сварка з Еллертом"

"Вже розлучилися з Санею раз відписалися один від одного шкода" - " напевно, Саша ревнує Ксенію, не довіряє. Не дає кредит довіри. Але, йолки, повинні помиритися! Така сім'я намальовувалася чудова.😔"

Нагадаємо, розкрито секрет поїздки Мішиної до Хорватії в дні " сварки "з Еллертом:" в першу чергу це пов'язано з...".

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Мішина в приспущеній сукні розбурхала одкровеннями про життя: "нікому не дозволяйте...".