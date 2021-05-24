Відома українська співачка Настя Каменських яка на вихідних відзначила річницю весілля з Потапом, розповіла про скандали з одруженим Потапом

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка часто радує шанувальників яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram, сказала, що ніяких підводних каменів немає і не було. Зірка зізналася, що відбувалося між Потапом і Каменських за лаштунками, коли Потап ще жив з Іриною Горовою і чому вони дуже сильно лаялися для інтерв'ю виданню співрозмовник.

"Це абсолютна маячня. У нас все відкрито, ніяких підводних каменів немає. Ми спочатку не планували бути дуетом, кожен хотів виступати сольно. Ми дуже сильно лаялися, до видирання волосся, навіть друзями не були. Я як згадаю, як ми записували пісню "чому мовчиш", три дні не могли спрацюватися, замість Здрастуй починали скандалити", - зізнається Каменських.

За словами співачки, вони кілька років йшли до того, щоб просто навчитися працювати разом. Часто траплялося, що після моторошного скандалу за лаштунками, пара виходила на сцену і посміхалася глядачам, як ні в чому не бувало.

"Ви не уявляєте, що ми витворяли за лаштунками. Пам'ятаю, перед виходом на сцену для отримання премії стоїмо, лаємося, потім виходимо з посмішками на сцену і вітаємо глядачів. Як то кажуть, від любові до ненависті один крок. Сонячний удар існує. ТАТО говорив мені, що в любові головне – зловити свій удар. У нього це сталося з мамою, у мене з Льошею, все сталося настільки раптово", - підсумувала Настя.



Нагадаємо, що на вихідних Каменських порадувала фанатів новим весільним фото в річницю весілля з чоловіком Потапом. Фанати написали, що задовго до весілля помічали "іскру" у відносинах Насті і Потапа.

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