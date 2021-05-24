Відома українська співачка Настя Каменських яка на вихідних відзначила річницю весілля з Потапом, розповіла про скандали з одруженим Потапом

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка часто радує шанувальників яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram, сказала, що ніяких підводних каменів немає і не було. Зірка зізналася, що відбувалося між Потапом і Каменських за лаштунками, коли Потап ще жив з Іриною Горовою і чому вони дуже сильно лаялися для інтерв'ю виданню співрозмовник.

"Це абсолютна маячня. У нас все відкрито, ніяких підводних каменів немає. Ми спочатку не планували бути дуетом, кожен хотів виступати сольно. Ми дуже сильно лаялися, до видирання волосся, навіть друзями не були. Я як згадаю, як ми записували пісню "чому мовчиш", три дні не могли спрацюватися, замість Здрастуй починали скандалити", - зізнається Каменських.

настя Каменських, потап

За словами співачки, вони кілька років йшли до того, щоб просто навчитися працювати разом. Часто траплялося, що після моторошного скандалу за лаштунками, пара виходила на сцену і посміхалася глядачам, як ні в чому не бувало.

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"Ви не уявляєте, що ми витворяли за лаштунками. Пам'ятаю, перед виходом на сцену для отримання премії стоїмо, лаємося, потім виходимо з посмішками на сцену і вітаємо глядачів. Як то кажуть, від любові до ненависті один крок. Сонячний удар існує. ТАТО говорив мені, що в любові головне – зловити свій удар. У нього це сталося з мамою, у мене з Льошею, все сталося настільки раптово", - підсумувала Настя.

Нагадаємо, що на вихідних Каменських порадувала фанатів новим весільним фото в річницю весілля з чоловіком Потапом. Фанати написали, що задовго до весілля помічали "іскру" у відносинах Насті і Потапа.

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