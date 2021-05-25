Між "Холостячкой" Ксенією Мішиною і її обранцем Олександром Еллертом знову пробігла чорна кішка - в цьому впевнені шанувальники парочки

Користувачі Мережі звернули увагу на останній пост 31-річної актриси в Instagram, в якому вона раптово заговорила про біль, ревнощі та кредит довіри. Спіч Мішиної тут же зв'язали з Еллертом. Більш того, уважні фанати виявили, що актриса відписалася від сторінки коханого, що теж є тривожним знаком.

А, вивчивши "сторізи" обох зірок, стає зрозуміло, що вони ще й вільний час на вихідних проводять окремо один від одного. Все це фанати парочки розцінюють, як доказ їх чергової сварки, передає Politeka.net.

Зокрема, неділю Мішина провела далеко від коханого, влаштувавши покатушки на кабріолеті та заглянувши на семінар свого улюбленого трансформаційного коуча Лери Ольховської (актриса останнім часом дуже цікавиться психологією).

"З вітерцем та на ніченьку... загартовуюся, друзі! Дивіться, яка краса...", - каже на кадрах Мішина, поставши за кермом.

Еллерт, у свою чергу, теж не страждав вдома на самоті, а відправився на прогулянку з 13-річною донькою Елею. Олександр помітив у дівчинки незвичайні малюнки на руках, коли вони сиділи в кафе.

"Як називається ця штука?", - запитав він у дочки.

"Еее, малюнок на пальцях?", - відповіла та, розсміявшись.

Трохи пізніше, коли вони були вже на парковці біля кафе, Еля попросила у батька оцінити її лук.

"Отже, коси з кільцями, руки з татухами... кулони... Ну, що я тобі скажу, непогано!", - резюмував він.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина на тлі чуток про розставання з Еллертом звернулася до українців: "що за біль..."

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