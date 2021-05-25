Пристрасті навколо Тіни Кароль і Дана Балана не вщухають навіть після скандальної заяви останнього, коли він розкрив, що відбувалося між ними насправді

Так, 42-річний молдавський співак, гостро відреагувавши на звинувачення в обмані (мовляв, "роман" з Тіною створювався штучно), висловився з цього приводу в Instagram.

"Ми ніколи не заявляли про якийсь зв'язок між нами, крім дружнього... те, що ви бачили в ефірах Голосу - це була щира симпатія... а далі люди самі додумували", - тобто ніякого обману не було, а любовний зв'язок їм з Кароль "приписали" самі фанати.

Втім, шанувальники парочки продовжують вірити в роман зірок, що нібито зародився пару років тому на "Голосі країни". На одній з фан-сторінок в Instagram опублікували архівні кадри з Кароль і Баланом, де вони обмінюються новорічними подарунками, передає Politeka.net. Дан подарував співачці іграшкового плюшевого кенгуру, а ось Тіна своїм презентом заінтригувала куди більше.

"Я купувала багато подарунків... Який тобі попадеться, я не знаю, це доля... Якщо ти отримаєш те, що тобі не сподобається, не доля... А якщо це тобі сподобається - може бути, хто знає...", - натякнула артистка, вручивши колезі сріблясту невелику коробочку.

"У голосі з'явилася нова нотка..., - кокетливо зауважив той, відкривши подарунок, - Це ключ до серця! Те, що цей ключ від Тіни, це вже багато значить".

Балан сприйняв подарований ключик, як шлях до серця співачки.

Користувачі почали сперечатися в коментарях з приводу щирості цього обміну подарунками:

"Це їх секретний рай, сподіваюся вони скажуть нам що у них 💜🥺👼"

"Доля, яка зносить нам кришу😍❤️"

"Хто шукає, той завжди знайде!!!!! Удачі!!!!! ❤️Наші улюблені !!!! 😍"

"Здається, ключ сподобався😍 Доля🔥"

"Це так мило 😭💜💜"

"Мені здається, що Тіна полюбила Дана по-справжньому. Дану симпатична Тіна"

"Як же хотілося, щоб це були реалії, а не сценарій!!! Але НА ЖАЛЬ, Дан і тут говорив без душі ... Тільки читав текст..."

"Нічого штучного, все по-справжньому"

Нагадаємо, Дан Балан розсекретив свого "малюка" на "Голосі країни", здивувавши навіть Тіну Кароль: "так, тат...".

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