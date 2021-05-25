Пристрасті навколо Тіни Кароль і Дана Балана не вщухають навіть після скандальної заяви останнього, коли він розкрив, що відбувалося між ними насправді
Так, 42-річний молдавський співак, гостро відреагувавши на звинувачення в обмані (мовляв, "роман" з Тіною створювався штучно), висловився з цього приводу в Instagram.
"Ми ніколи не заявляли про якийсь зв'язок між нами, крім дружнього... те, що ви бачили в ефірах Голосу - це була щира симпатія... а далі люди самі додумували", - тобто ніякого обману не було, а любовний зв'язок їм з Кароль "приписали" самі фанати.
Втім, шанувальники парочки продовжують вірити в роман зірок, що нібито зародився пару років тому на "Голосі країни". На одній з фан-сторінок в Instagram опублікували архівні кадри з Кароль і Баланом, де вони обмінюються новорічними подарунками, передає Politeka.net. Дан подарував співачці іграшкового плюшевого кенгуру, а ось Тіна своїм презентом заінтригувала куди більше.
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"Я купувала багато подарунків... Який тобі попадеться, я не знаю, це доля... Якщо ти отримаєш те, що тобі не сподобається, не доля... А якщо це тобі сподобається - може бути, хто знає...", - натякнула артистка, вручивши колезі сріблясту невелику коробочку.
"У голосі з'явилася нова нотка..., - кокетливо зауважив той, відкривши подарунок, - Це ключ до серця! Те, що цей ключ від Тіни, це вже багато значить".
Балан сприйняв подарований ключик, як шлях до серця співачки.
Користувачі почали сперечатися в коментарях з приводу щирості цього обміну подарунками:
"Це їх секретний рай, сподіваюся вони скажуть нам що у них 💜🥺👼"
"Доля, яка зносить нам кришу😍❤️"
"Хто шукає, той завжди знайде!!!!! Удачі!!!!! ❤️Наші улюблені !!!! 😍"
"Здається, ключ сподобався😍 Доля🔥"
"Це так мило 😭💜💜"
"Мені здається, що Тіна полюбила Дана по-справжньому. Дану симпатична Тіна"
"Як же хотілося, щоб це були реалії, а не сценарій!!! Але НА ЖАЛЬ, Дан і тут говорив без душі ... Тільки читав текст..."
"Нічого штучного, все по-справжньому"
Нагадаємо, Дан Балан розсекретив свого "малюка" на "Голосі країни", здивувавши навіть Тіну Кароль: "так, тат...".
Як повідомляла Politeka, Дана Балана в темних окулярах "посадили" в одну машину з Тіною Кароль: "діти, припиніть"