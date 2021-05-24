Відома співачка Анастасія Приходько показала, як виглядає після третіх пологів

Як повідомляє Politeka.net, новим відвертим постом співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Несподівано, правда? А я не соромлюся бути справжньою!» - написала Настя.

Приходько вирішила підтримати жінок, які переживають через свій зовнішній вигляд після пологів, і показала своє фото без ретуші.

"Зараз бодіпозитив в моді. Але, як бути тим, хто звик завжди бачити одне відображення в дзеркалі, а після пологів на тебе дивиться зовсім інша людина ☺ ️ зайві кілограми, розтяжки, обвислий живіт, обвислі сисюлі, недоглянутість( ну, не всі тут супермоделі і відмінний генофонд, коли від води з під крана ти прекрасніше Моніки Белуччі). І буває так, що просто немає сил що-небудь робити. Не будемо забувати про часту післяпологової депресії і гормонах". - зазначила вона.

Співачка підкреслила, що пишається тим, що стала мамою втретє.

"Я пишаюся своєю смужкою на животі, яка кожен день нагадує мені про сина, я не соромлюся свого живота який обвис і схожий на тертку, та у мене целюліт. Так-так, бо я їла і допомагала рости моїй дитині! Я пишаюся своїм животом (хоча я зараз дуже намагаюся його побороти😅) Але, я з гордістю його показую Вам, я пишаюся, що стала мамою втретє! Я хочу підтримати кожну маму, я знаю, як це складно!» - зазначила вона.

Як відомо, в 2010 році Анастасія Приходько народила дочку Нанну від абхазького бізнесмена — Нурі Кухілава. Пара розлучилася в 2013 році.

У 2013 році співачка знову вийшла заміж. У серпні 2015 року співачка народила сина. А третя її дитина, теж хлопчик з'явився на світ в 2021 році. Причому вагітність зірка ретельно приховувала, але пізніше показала знімок малюка, коли йому виконав місяць.

Нагадаємо, Приходько висловилася про свій "найбільш провальний" номер на Євробаченні: "чим не досягнення?".

Як повідомляла Politeka, Настя Приходько зважилася на фото без одягу через два місяці після пологів:"Доброго ранку".

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