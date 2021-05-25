У співачки Олі Полякової склалися теплі стосунки з її концертним директором Артемієм Чирковим
Майже 10 років Чирков супроводжує співачку на всіх заходах і під час турів по містах, ставши її правою рукою. Оля душевно називає його своїм "гастрольним чоловіком".
У своєму новому пості в Instagram Полякова емоційно звернулася до Артемія, привітавши його з днем народження, передає Politeka.net. Співачка супроводила пост яскравою фотографією, де вона була в одному зі своїх концертних образів з короною на голові, а Чирков, немов вірний зброєносець, поруч.
"Мій дорогий, улюблений @fayniy Артемій!!!!❤️ мій друг, партнер, директор, психоаналітик і няня😂майже 10 років разом, за ці роки ти змужнів, виріс і дуже покращав! Сподіваюся ти щасливий, тому що я дуже хочу, що б ти був щасливий, а ще здоровий, успішний і веселий! З днем народження мій partner in crime!❤ ️", - йдеться в повідомленні.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Осадча засвітила їх з Горбуновим елітний особняк по сусідству з Каменських: басейн і будиночок для гостей
Каменських здивувала подробицями скандалів з одруженим Потапом: "До видирання волосся"
Масштабна ДТП на виїзді з Києва: вибух призвів до жертв, кадри трагедії
Нікітюк зустріла ранок в компанії відомого красеня, спливли пікантні деталі: "Погодилася за гаражами"
Раніше Чирков ділився гастрольними "байками", розповівши пікатні деталі про роботу з Поляковою.
"Ходив в аптеку, по тампони, таке було. Ну, а що тут такого? Це як будь-який чоловік для своєї жінки може купити...", - розповідав Артемій.
Більш того, за його словами, він настільки добре знає виконавицю, що без проблем може купити їй кросівки або навіть білизну.
Нагадаємо, Полякова влаштувала романтичну прогулянку в компанії м'язистого красеня: "подивіться, який..."