У співачки Олі Полякової склалися теплі стосунки з її концертним директором Артемієм Чирковим

Майже 10 років Чирков супроводжує співачку на всіх заходах і під час турів по містах, ставши її правою рукою. Оля душевно називає його своїм "гастрольним чоловіком".

У своєму новому пості в Instagram Полякова емоційно звернулася до Артемія, привітавши його з днем народження, передає Politeka.net. Співачка супроводила пост яскравою фотографією, де вона була в одному зі своїх концертних образів з короною на голові, а Чирков, немов вірний зброєносець, поруч.

"Мій дорогий, улюблений @fayniy Артемій!!!!❤️ мій друг, партнер, директор, психоаналітик і няня😂майже 10 років разом, за ці роки ти змужнів, виріс і дуже покращав! Сподіваюся ти щасливий, тому що я дуже хочу, що б ти був щасливий, а ще здоровий, успішний і веселий! З днем народження мій partner in crime!❤ ️", - йдеться в повідомленні.

Однією з перших пост прокоментувала співачка Даша Астаф'єва: "Артем ❤️ яка фотка...👏 ти - щасливчик! Нехай так буде завжди) і здоров'я тобі, щоб відзначити всі наші перемоги та радості!".

Раніше Чирков ділився гастрольними "байками", розповівши пікатні деталі про роботу з Поляковою.

"Ходив в аптеку, по тампони, таке було. Ну, а що тут такого? Це як будь-який чоловік для своєї жінки може купити...", - розповідав Артемій.

Більш того, за його словами, він настільки добре знає виконавицю, що без проблем може купити їй кросівки або навіть білизну.

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