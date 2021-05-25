Чим старанніше Олег Винник приховує від публіки своє особисте життя, тим сильніше в Мережі плодяться чутки

Як відомо, 47-річному артисту приписують багаторічний "таємний шлюб" з його бек-вокалісткою Таюне (Таїсією Сватко). Подейкують, що у пари є дорослий син Юліан, який зараз живе і навчається в Німеччині. Сам Олег ніколи не підтверджував цю інформацію, оберігаючи статус серцеїда, але в Мережі періодично з'являються кадри - на доказ їх з Таюне щасливого подружнього життя.

Зараз Винник зі своєю командою і, звичайно, ж Таїсією гастролює українськими містами. Відплясавши концерт у Вінниці, артисти приїхали до Луцька. У своїх "сторіз" Олег опублікував серію цікавих кадрів виступу, передає Politeka.net.

Співак вийшов на сцену в стильному вбранні: чорних штанях з ланцюгом на боці, футболці з принтом на всі груди і темному піджаку.

"Луцьк, чудово співаєте!🥰 ",- підписав він кадри, даруючи непередавані емоції глядачам і купаючись в їх подяці.

"Щастя вам!!!", - звернувся він до публіки.

Вже стало доброю традицією те, що Олег під час виступу обов'язково приділяє увагу своїй "таємній дружині": то, немов лицар, піднесе їй букет, вставши на одне коліно, то обійме. Цей раз не став винятком. Співак ніжно обійняв блондинку за талію, не випускаючи мікрофона, і погойдався з нею в такт, розмахуючи руками.

Раніше ми розповідали, Винник розбередив душі фанатів, виставивши красиві фотографії з концерту - той момент, коли він співав "Сльози на землі".

"Чарівний, харизматичний артист, голос нереально крутий і зачаровує, а ця пісня просто до мурашок"; "і пісня, і виконання западають в душу. Браво, Олег"; "Добрий день! Дуже гарний виступ, але сумний"; " Браво! Це моя улюблена пісня - чуттєва, ніжна, з глибоким змістом і пронизує душу😢 😍 👏", - відреагували шанувальники.

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