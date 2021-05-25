Телеведуча Маша Єфросиніна, яка зараз відпочиває разом з чоловіком в Мексиці, показала унікальні фото старшої дочки

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху" в сезоні "Битви титанів", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу телезірка захопилася своєю дорослою дочкою Наною і здивувалася, що безліч користувачі не знали, що неї є дочка

Маша Єфросиніна хоч і публічна людина, але її дочка Нана практично ніколи не з'являється на її сторінці в Instagram.

"Малятко моя нереальна...",- написала Єфросиніна.

Колись телеведуча в одному з випусків своєї програми "іспит" розповідала, що цінує бажання старшої дочки про те, що дівчинка не хоче з'являтися в акаунті мами. Але тоді у Нани був перехідний період. А тепер Єфросиніна показала її фото і здивувала користувачів в мережі.

"Шок-контент! Немислима кількість людей не знала, що у нас з Тимуром є дочка", - написала з подивом Єфросиніна.

Як відомо, телеведуча зараз з чоловіком і сім'єю вирушила до Мексики. Вони дуже довго планували цю поїздку через завантажені графіки.

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