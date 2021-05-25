Розалі, що пролетіла у фіналі "Холостяка 11" здивувала одкровенням після закінчення шоу

23-річна співачка та модель з Харкова разом з іншими 29-ма дівчатами боролася за серце "Холостяка" Михайла Заливако, зазнавши фіаско за крок до перемоги.

"Вона не знає, чого вона хоче від відносин. Моє відчуття, що між нами більше дружба", - з такими словами Заливако відпустив Розалі додому в останньому, 12 ефірі.

Дівчина активно веде свій мікроблог в Instagram, а участь в "Холостяку" тільки додала їй популярності. Розалі розповідає, як склалося її життя після проєкту і чим вона займається зараз. Зокрема, у своєму новому пості екс-фаворитка Заливако повідала про екстремальну та незабутню подорож до Західної України, передає Politeka.net.

Розалі гостювала у Джессіки - іншої учасниці проєкту, з якою встигла подружитися. Таким чином, хоч і не нареченого, але свою людину на шоу харківській моделі все ж вдалося знайти.

"Як я писала в попередньому пості, я і не думала закритися вдома і страждати... Ну і фіг з ним - життя триває. Таке ж яскраве, сяюче і захоплююче. І за що я точно повинна сказати спасибі проєкту, так це за мою "закарпатську жінку" - Джесіку. Йой-леле - ця дівчина нікому не дасть засумувати! <...> І моя подорож до Мукачева це підтвердила. О боги, ти не уявляєш, що це був за вихор - я думала, що склею ласти, але було весело 🤣 Джес склала для нас план "виживи або помри" і вклала в ці 4 дні все розмаїття Закарпаття. Правда, спали ми по 4 години від сили - але кого це хвилює, коли кожен день тебе чекає стільки крутих емоцій?",- поділилася Розалі.

"І це тільки початок ❤️❤️❤️", - прокоментувала Джессіка.

Публіка по-різному відреагувала на одкровення фіналістки "Холстяка":

"Я зрозуміла навіщо ви йдете на Холостяк... знайти подруг, стати відомою і тусити з колишніми холостяками на нескінченних вечірках!!!!😮 😢печалька. А глядачі переживають і вірять у ваші почуття, але все дуже банально👏"

"Пост офігенний, і ви офігенні!!!❤️😍"

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