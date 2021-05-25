Ольга Цибульська з радістю показує свого шестирічного сина Нестора, а от чоловіка ретельно приховує, навіть ім'я його невідоме публіці

Так, 35-річна співачка мовчить про все, що пов'язано з її коханим, а на спільних фотографіях постійно закриває його обличчя. Зірка пояснює це тим, що одного разу трохи його не втратила, і з тих пір вирішила оберігати своє щастя від сторонніх очей.

Але іноді Цибульська все ж порушує мовчання. Минулого року в одному з інтерв'ю, зірка зізналася, що це не вона приховує чоловіка, а він сам уникає публічності. За її словами, вони з чоловіком разом давно - ще зі шкільних років.

"Але з перервами, іноді навіть на кілька років. (Чоловік, ред.) робить мене щасливою і заробляє гроші, тому що така дорога жінка по зубах не кожному самцеві. А я повинна думати про творчість і про секс", - заявляла Оля.

Звичайно, повною мірою оцінити головного чоловіка в житті зірки, її фанатам не вдасться, але періодично Цибульська все ж викладає фото з ним - у свята.

Так, Оля зворушливо привітала коханого з днем народження, який вони всією сім'єю провели на пляжі, передає Politeka.net.

"Іди в ліс, йди. Інакше з тобою ніколи нічого не трапиться і твоє життя ніколи не почнеться. А воно в тебе все ще попереду. Я обіцяю світити❤️ з Днем Народження, honey💋 любимо тебе❤️", - йдеться в повідомленні.⠀

Співачка і до цього виставляла рідкісні кадри з коханим, зокрема, коли їх син був ще зовсім крихіткою.

Також Цибульська розповідала, як одного разу чоловік "замовив" її на Новий Рік. Чоловік зателефонував її концертному директору, вніс передоплату і про все домовився. Хто саме побажав бачити її в новорічну ніч, Оля не знала до останнього моменту, думаючи, що їй доведеться працювати. Зайшовши в зал о 22.00, співачка побачила своїх рідних, що стало для неї приємним сюрпризом.

Нагадаємо, що Цибульська, причетна до скандалу з розлученням Дзідзьо, несподівано звернулася до Slavia: "пропоную допомогу".

Також Politeka писала, що Цибульська зізналася, через що пройшла на початку своєї кар'єри:»опинилася на вокзалі...".