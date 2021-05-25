Популярна співачка Надя Дорофєєва зізналася, чому не носить підбори

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала свій перший сольний альбом. Днями зірка отримала нагороду від українського глянцю Viva в номінації "Діджитал прорив року". З цієї нагоди вона дала інтерв'ю програмі" Світське життя", в якому зізналася Каті Осадчій, чому відмовилася від взуття на високих підборах (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Так, за словами Наді їй здається, що у взутті на плоскій підошві вона виглядає більш привабливо. Але це не єдина причина відмови від каблуків. Виявилося, що під час участі в "Танцях з зірками" артистка отримала травму, через яку їй доводиться регулярно робити уколи в коліна і берегти ноги. Так що відмова від високого взуття тільки на користь її ногам.

"Після "Танців з зірками" у мене залишилася тріщина менісків і тепер раз в сезон мені доводиться робити ін'єкції в коліна. Тепер я намагаюся на всі заходи надягати взуття без каблуків, щоб берегти коліна", - поділилася Дорофєєва.

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