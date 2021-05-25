З'явилися кумедні кадри з гумористом з "Квартал 95" Юрієм Ткачем і співаком Віктором Павликом

Так, зірки випадково перетнулися на одному й тому ж заході. Ткач був ведучим на весіллі, на якому Павлик розважав гостей своїм співом, передає Politeka.net.

Кадрами епічної зустрічі поділився у своїх "сторіз" сам Ткач, а також вагітна дружина Павлика - Катя Репяхова, яка за сумісництвом є концертним директором артиста і, поки ще є час до пологів, продовжує з ним гастролювати.

"Ведучий повинен кайфувати від своєї роботи😂 😂 😂", - підписав кадри Юрій, розслабившись за столиком і знявши виступ Павлика. Останній якраз, озброївшись гітарою, співав свій знаменитий хіт "Ой, мама шикидим".

Пізніше співак теж виставив фото з гумористом у своєму мікроблозі, супроводивши лаконічним підписом: "Злетілися орли".

Репяхова, в свою чергу, потайки зняла теплу зустріч двох чоловіків. Ткач з Павликом обнялися, коли побачили один одного.

"А що ти знімаєш?", - запитав у неї чоловік.

"Сторіз", - відповіла дівчина

"А, ти що, не можна!", - пожартували над нею чоловіки.

Раніше ми розповідали, що 26-річна дружина Павлика показала ще ненародженого сина на знімках на УЗД.

"У нас все добре. Лежить Мішутка правильно. Вага Мішутки 2750 плюс мінус❤️", - повідомила вона.

До цього Репяхова розповідала, що малюк повинен з'явитися на світ в кінці червня.