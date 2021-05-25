З'явилися кумедні кадри з гумористом з "Квартал 95" Юрієм Ткачем і співаком Віктором Павликом
Так, зірки випадково перетнулися на одному й тому ж заході. Ткач був ведучим на весіллі, на якому Павлик розважав гостей своїм співом, передає Politeka.net.
Кадрами епічної зустрічі поділився у своїх "сторіз" сам Ткач, а також вагітна дружина Павлика - Катя Репяхова, яка за сумісництвом є концертним директором артиста і, поки ще є час до пологів, продовжує з ним гастролювати.
"Ведучий повинен кайфувати від своєї роботи😂 😂 😂", - підписав кадри Юрій, розслабившись за столиком і знявши виступ Павлика. Останній якраз, озброївшись гітарою, співав свій знаменитий хіт "Ой, мама шикидим".
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Пізніше співак теж виставив фото з гумористом у своєму мікроблозі, супроводивши лаконічним підписом: "Злетілися орли".
Репяхова, в свою чергу, потайки зняла теплу зустріч двох чоловіків. Ткач з Павликом обнялися, коли побачили один одного.
"А що ти знімаєш?", - запитав у неї чоловік.
"Сторіз", - відповіла дівчина
"А, ти що, не можна!", - пожартували над нею чоловіки.
Раніше ми розповідали, що 26-річна дружина Павлика показала ще ненародженого сина на знімках на УЗД.
"У нас все добре. Лежить Мішутка правильно. Вага Мішутки 2750 плюс мінус❤️", - повідомила вона.
До цього Репяхова розповідала, що малюк повинен з'явитися на світ в кінці червня.
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