Відома українська співачка Злата Огневич, нова героїня шоу "Холостячка", показала себе на відпочинку в Туреччині

Як пише Politeka.net, Злата Огневич стала успішною українською співачкою і навіть їздила на" Євробачення " кілька років тому. А зовсім недавно дівчина перемогла на шо "Маска", після чого прийняла рішення стати героїнею другого сезону шоу"Холостяка". Не забуває зірка і про соціальні мережі, де активно просуває свою творчість.

Цього разу Злата вирішила показати в Instagram, як проводить час в Туреччині. Красуня спочатку показала пляж міста Белек. На другому сторіс Огневич вже показала себе в червоній сукні з вирізом майже до стегна. Дівчина виставила ніжку, демонструючи її бездоганність.

"Поки ставлять техніку, говорю з морем", - написала під кадром Злата.

На останньому сторіс можна побачити, як Злата насолоджувалася водичкою, зайшовши по щиколотки в море. Дівчина підняла руки в вгору, вигинаючись на камеру.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під кадрами, адже вони були опубліковані в сторіс Instagram, але зазвичай зірку без компліментів не відпускають: "розкішна".

Повідомлялося, що співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", поділилася кадрами розкішного відпочинку.

Так, співачка вирушила на відпочинок до Туреччини. Злата показала готель, в якому проводить час. На кадрах можна помітити басейн, сауну і гарний благоустрій.

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