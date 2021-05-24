Відома українська співачка Ліда Лі, підопічна Дмитра Монатіка, показала себе різну

Як пише Politeka.net, Ліда Лі є популярною українською співачкою і навіть цього року була нагороджена на церемонії YUNA. Красуня вже деякий час просуває Дмитро Монатік, у якого спочатку співачка працювала бек-вокалісткою. Зараз молода зірка активно веде соціальні мережі, де ділитися своєю творчістю.

На нових фото, які Ліда опублікувала в Instagram, дівчина позувала в чотирьох різних образах. На двох красуня була зі звичною фанатам чубчиком, а ще на двох - без.

"Кожен образ-любов... А який колір любові вам до душі? Вибирайте, залишайте свої коментарі", - написала Ліда.

Фанати відразу почали обговорювати фотографії красуні:

"Ліда, неї плач, але два нижніх", "ви прекрасні у всіх образах", "напевно, не дарма я люблю з усіх сердечок біле. ця фотосесія з таким вайбом часів Олімпійського", " дуже подобаються твої кучері розкішні, Ліда!", "Біле сердечко! Вам дуже йде ніжність і легкість!".

Повідомлялося, що набирає популярність виконавиця Ліда Лі показала себе в новому образі.

Цього разу Ліда Лі вирішила показати новий чорний купальник, який підкреслив ідеальну фігуру красуні. На кількох фото дівчина показала його з різних ракурсів.

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