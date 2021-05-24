З відомою примою-балериною і суддею " Танці з зірками" Катериною Кухар дуже жорстко вчинили колеги із заздрості
Про це йдеться в програмі «Зірковий шлях», передавати Politeka.net.
Коли Катерина Кухар отримала звання Народної артистки України, зірці в театрі влаштували справжнє пекло перед самим виходом на сцену.
"Розсипали мені скло на сходинках. Моя уважна костюмер вчасно мене зупинила, я була вже в пуантах. Вона раптом вигукнула: "стій, тут скло!"Я була шокована", - зізнавалася вона раніше.
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Кухар додала, що після того випадку тепер завжди уважно дивиться під ноги і надягає тапочки.
Зазначимо, звання Народної артистки України Кухар отримала в 2018 році.
"Це було приємною несподіванкою для мене. Я сподіваюся, що можу своєю творчістю і ділом залишити добрий слід на землі. Для мене, як артиста, найбільша нагорода - коли люди приходять на виставу, значить їм цікаво. Мені сьогодні часто пишуть в соціальних мережах, що я для них стала мотиватором піти вперше на балет, що вони щасливі були відкрити для себе це мистецтво. Я сподіваюся, що ця тенденція збережеться", - говорила тоді артистка.
Катерина Кухар почала займатися балетом з 5 років. Вона закінчила Київське державне хореографічне училище. У 1999 році стала працювати в Національній опері України.
Артистка гастролювала в країнах Європи, Канаді, США, Японії, Кореї, Китаї та ін.була членом журі балетних конкурсів і фестивалів.
Також Катерина Кухар знялася в серіалі «Великі Вуйки», і фільмі «віддана».
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