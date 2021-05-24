Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька після розлучення з Владом Кочатковим, у шлюбі з яким була 8 років, розповіла про " другу половинку"

Подробицями телезірка поділилася у своєму акаунті в Instagram. Жінка опублікувала в розділ сторіз красиве фото на тлі зеленої трави. Соломія в кадрі виглядає неймовірно щасливою. Головне - це щира посмішка. На красуні чорне плаття і окуляри від сонця в білій оправі. Доповнює образ модний аксесуар на волоссі - червоно-білу хустку.

Так, на питання польхзователя: "підете за мене заміж?", Соломія відповіла: "Ми ж не в програмі"весілля наосліп".

На наступному фото зірка теж поміркувала про любов і почуття.

"Не дуже люблю формулювання "половинки", тому що впевнена, ми всі повноцінні і індивідуальні. Але якщо про любов, то впевнена - вона мене знайде", - написала вона під красивим фото.

Таким чином жінка завуальовано дала відповідь на питання користувачів про те, чи мріє вона знайти свою "другу половинку".

Раніше повідомлялося, що Соломія Вітвіцька після розлучення з чоловіком показала свою "нову любов" - Грузію. Ведуча ТСН після розлучення з Владом Кочатковим, у шлюбі з яким була 8 років, вирішила поїхати в нове місце.

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