Співачка Оля Цибульська відповіла на питання, що цікавить багатьох її фанатів

У кожного виконавця, швидше за все, настає момент, коли він замислюється про участь в "Євробаченні" - головному пісенному конкурсі Європи. Цибульська, яка з юності виявляла інтерес до творчості та сцени, не виняток.

На тлі фіналу "Євробачення 2021", що відгримів нещадавно, у 35-річної зірки поцікавилися в "сторіз" в Instagram, коли вона поїде на конкурс.

Цибульська здивувала чесною відповіддю. За її словами, перш ніж замислюватися про "Євробачення", потрібно мати гідну пісню, з якою не соромно представляти Україну. Як відомо, зірка тільки днями презентувала свій новий трек і щоб написати наступний необхідні час та сили.

"Якщо ми з Антоном Крайновим (аранжування, - ред.) напишемо відповідну пісню. Тільки народили "Я не плачу" ❤ ️ 🙏 Євробачення крута музтусівка. Якщо не виступати, то просто дивитися - клас. Треба збирати тусовку 🔥", - відповіла Оля на питання шанувальників.

Раніше ми розповідали, що Цибульська виявилася втягнутою в скандал із розлученням свого старого друга й колеги Михайла Хоми (Дзідзьо). Як відомо, він розлучився з дружиною, співачкою Slaviа (Ярославою Хомою) після 20 років стосунків. У Мережі ходить багато чуток про причини розриву та одна з них, нібито зрада Михайла, який давно поклав око на Олю.

Деякі навіть розгледіли схожість сина Цибульської з Дзідзьо. А Slaviа в одному з інтерв'ю відзначала, що Оля спеціально підігравала пліткам.