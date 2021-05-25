Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, поділилася одкровенням щодо труднощів, з якими вона зіткнулася
Про це актриса розповіла в програмі «Зірковий шлях», передавати Politeka.net.
"Коли я почала зніматися в кіно і більше працювати в театрі, я зрозуміла, що тебе всі підставляють. Мені було дуже важко з цим змиритися. Я не розуміла, чому мені дивляться в очі і говорять такі хороші речі, а потім підставляють на кожному кроці. Мені було так погано. Я не розуміла, чому цей світ такий", - розповіла зірка.
Також Саліванчук розповіла, який висновок зробила для себе в цій ситуації.
"І, на жаль, цей світ не змінився. Він такий залишився. Змінилася моя думка, я зрозуміла, що ми нікому не потрібні, і потрібно робити себе самій, потрібно не зупинятися, ні на кого не дивитися, не звертати уваги на все, що навколо", - говорить актриса.
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Перед камерою Анна Саліванчук дебютувала в 2007 році: 22-річна актриса знялася в епізодичній ролі в 4-й серії 4-го сезону серіалу «Повернення Мухтара».
після 2010 року. Список поповнили відразу 6 робіт. Зокрема артистка пройшла кастинг і приєдналася до акторського ансамблю успішного українського проекту «Свати».
У 2014 році вийшов в ефір ситком «одного разу під Полтавою» Студії «Квартал 95», де Анна зіграла віру, продавщицю магазину і об'єкт зітхань дільничного села.
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