Відома співачка Анастасія Приходько показала, картину зроблену з весільного знімка
Як повідомляє Politeka.net, новим особистим відео співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram в розділі сторіз.
Приходько тримає в руках красиву картину, на якій вони з чоловіком Олександром - в день весілля. Настя в пишній білій сукні, а чоловік в красивому темному костюмі і в білій сорочці. На фото пара ніжно обіймається. Співачка дивиться на стіну з розвішеними картинами і думає, куди розмістити новий шедевр.
Раніше стало відомо, що через вибуховий характер артистки в минулому році пара протягом двох місяців жила окремо. Більш того, з'ясувалося, що Олександр подав на розлучення.
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Офіційно Анастасія Приходько вийшла заміж ще в 2013 році. Тоді пара розписалася в Центральному РАГСі в спортивних костюмах. У 2015-му Анастасія народила коханому сина Гордія. Однак через 5 років подружнього життя Анастасія і Олександр серйозно посварилися.
Численні образи, мовчання і періодичні істерики Приходька призвели до того, що її чоловік одного разу просто подав на розлучення, і молода сім'я навіть роз'їхалася майже на два місяці.
"Я вже думала, як звикати жити одній. Але чоловік мені сказав, що від таких дурниць люди не розходяться. Я знаю, що і моя вина в цьому є, і мого чоловіка", – згадує Анастасія.
Як відомо, в 2010 році Анастасія Приходько народила дочку Нанну від абхазького бізнесмена — Нурі Кухілава. Пара розлучилася в 2013 році.
У 2013 році співачка знову вийшла заміж. У серпні 2015 року співачка народила сина. А третя її дитина, теж хлопчик з'явився на світ в 2021 році.
Нагадавши, Приходько висловилася про свій "найбільш провальний" номер на Євробаченні: "чим не досягнення?".
Як повідомляла Politeka, Настя Приходько зважилася на фото без одягу через два місяці після пологів:"Доброго ранку".
Також Politeka писала, Анастасія Приходько таємно народила третю дитину, ніжні фото:"який крихта".