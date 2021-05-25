Відома співачка Анастасія Приходько показала, картину зроблену з весільного знімка

Як повідомляє Politeka.net, новим особистим відео співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram в розділі сторіз.

Приходько тримає в руках красиву картину, на якій вони з чоловіком Олександром - в день весілля. Настя в пишній білій сукні, а чоловік в красивому темному костюмі і в білій сорочці. На фото пара ніжно обіймається. Співачка дивиться на стіну з розвішеними картинами і думає, куди розмістити новий шедевр.

Раніше стало відомо, що через вибуховий характер артистки в минулому році пара протягом двох місяців жила окремо. Більш того, з'ясувалося, що Олександр подав на розлучення.

Офіційно Анастасія Приходько вийшла заміж ще в 2013 році. Тоді пара розписалася в Центральному РАГСі в спортивних костюмах. У 2015-му Анастасія народила коханому сина Гордія. Однак через 5 років подружнього життя Анастасія і Олександр серйозно посварилися.

Численні образи, мовчання і періодичні істерики Приходька призвели до того, що її чоловік одного разу просто подав на розлучення, і молода сім'я навіть роз'їхалася майже на два місяці.

"Я вже думала, як звикати жити одній. Але чоловік мені сказав, що від таких дурниць люди не розходяться. Я знаю, що і моя вина в цьому є, і мого чоловіка", – згадує Анастасія.

Як відомо, в 2010 році Анастасія Приходько народила дочку Нанну від абхазького бізнесмена — Нурі Кухілава. Пара розлучилася в 2013 році.

У 2013 році співачка знову вийшла заміж. У серпні 2015 року співачка народила сина. А третя її дитина, теж хлопчик з'явився на світ в 2021 році.

Нагадавши, Приходько висловилася про свій "найбільш провальний" номер на Євробаченні: "чим не досягнення?".

Як повідомляла Politeka, Настя Приходько зважилася на фото без одягу через два місяці після пологів:"Доброго ранку".

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