Співачка Оля Полякова сколихнула Мережу, поділившись емоціями від недавнього виступу і зробивши непередбачувану заяву

У 37-річної артистки днями відгримів концерт у Білій Церкві. За словами співачки, щоб побачити та почути її прийшло п'ять тисяч чоловік. Оля поділилася соковитими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Полякова зізналася, що щаслива: "Наша зустріч нарешті відбулася, і незважаючи на деякі технічні моменти, шоу пройшло на всі 100%. Не обійшлося без сюрпризів для моїх улюблених глядачів: всі, хто був на концерті, почули ексклюзивну прем'єру моєї нової пісні «Доросла дівчинка» до її релізу! Відчуваю, що буде хіт, тому що на приспіві всі співали її вже разом зі мною 😁".

Також співачка зробила важливе оголошення. Разом зі своєю командою вона готує нове шоу, а це означає, що попередньому - феєричній "Королеві ночі" приходить кінець.

"Всіх, кому полюбилося наше свято душі під назвою «Королева ночі», я запрошую на зустріч в столичний «Палац Спорту» 26 жовтня 2021 року. Там ми зіграємо це легендарне гранд-шоу в останній раз!", - повідомила Полякова.

Користувачі з ентузіазмом кинулися обговорювати пост артистки:

"Браво, Оля 🔥 👏"

"Концерт був просто 🔥 🔥 🔥 чекала його 1,5 року ❤"

"У Білій Церкві по ходу ковида немає, дистанція? Масочний режим? Ні, не чули"

"виглядає вражаюче🤩 теж хочу на концерт💔"

"Оля, як би я хотіла бачити тебе на Євробачення. Європа б ахнула"

Нагадаємо, дочка Полякової перевершила свою знамениту матір, виконавши хіт: "очманіти і не встати"