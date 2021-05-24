Співачка і актриса Аліна Гросу подякувала Поплавському та Виннику за нагороду
Як передає Politeka.net, 25-річна артистка виставила новий пост в Instagram, на фото зірка тримає в руках велику нагороду"Українська Пісня року". Про це зірка написала у своєму акаунті в Instagram, опублікувавши шикарне фото. На знімку Гросу тримає в руках нагороду і пильно дивиться в об'єктив. Дівчина в лаконічній чорній сукні, з ефектним макіяжем і локонами на волоссі.
"Спасибі велике Михайло Поплавський і Олег Винник, а також вам, мої дорогі і улюблені слухачі за цю неймовірно велику нагороду "Українська Пісня року"!!! Це надихає мене, дарує бажання створювати нові україномовні пісні, тому що наша рідна мова максимально милозвучна і близька до душі ❤️", - сказала на відео Гросу.
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Раніше Гросу показала момент, як дала спеку на одному зі своїх концертів. Дівчина виступала на сцені в силуетній сукні забарвлення "зебра", надівши під нього прозору чорну комбінацію. Під час гарячого виступу хлопці з підтанцьовки перестаралися і ненавмисно стягнули з неї наряд, засвітивши "срамоту".
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