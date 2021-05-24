Відома прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар запросила фанатів на зустріч в Одесі

Про це знаменитість написала пост у своєму акаунті в Instagram, передає Politeka.net. Народна артистка України виступить в Одесі. Знаменитість опублікувала фто з гримерки після одного з виступів - з яскравим макіяжем з блискітками і з величезними букетами кольором.

"Одеса! 25 травня, ми з вами перенесемося в світ міфічних істот...

...Світ, який сповнений пристрасті, випробувань і любові! 🖤 Зустрінемося з вами в музкомедії і нехай ці дві години відвернуть вас від реального світу і дозволять зануритися в прекрасну Всесвіт мистецтва!🎭", - написала Кухар.

І анонсувала свої виступи в інших містах:



2 червня — Херсон

3 червня — Миколаїв

6 червня-Запоріжжя

7 червня — Дніпро

8 червня-Харків

Користувачі написали Кухар багато приємних слів: "захоплююся вами😍 😍 😍", " найкрасивіша!!!😍 😍 😍 😍 😍 ", "Ого красива 💐".

Як відомо, Катерина Кухар почала займатися балетом з 5 років. Вона закінчила Київське державне хореографічне училище. У 1999 році стала працювати в Національній опері України.

Артистка гастролювала в країнах Європи, Канаді, США, Японії, Кореї, Китаї та ін.була членом журі балетних конкурсів і фестивалів.

Також Катерина Кухар знялася в серіалі «Великі Вуйки», і фільмі «віддана».

Нагадавши, Кухар з "Танців з зірками" Покотила на курорт, вразивши розвагами не по погоді: фото красуні.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" вразила Сумську, показавши, від кого успадкувала свою зовнішність: "Катюша, як...".

Також Politeka писала, Чоловік Кухар з "Танців з зірками" вразив зверненням до іншої жінки, в мережі ахнули: "які слова...".