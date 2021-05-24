Відома прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар запросила фанатів на зустріч в Одесі
Про це знаменитість написала пост у своєму акаунті в Instagram, передає Politeka.net. Народна артистка України виступить в Одесі. Знаменитість опублікувала фто з гримерки після одного з виступів - з яскравим макіяжем з блискітками і з величезними букетами кольором.
"Одеса! 25 травня, ми з вами перенесемося в світ міфічних істот...
...Світ, який сповнений пристрасті, випробувань і любові! 🖤 Зустрінемося з вами в музкомедії і нехай ці дві години відвернуть вас від реального світу і дозволять зануритися в прекрасну Всесвіт мистецтва!🎭", - написала Кухар.
І анонсувала свої виступи в інших містах:
2 червня — Херсон
3 червня — Миколаїв
6 червня-Запоріжжя
7 червня — Дніпро
8 червня-Харків
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Користувачі написали Кухар багато приємних слів: "захоплююся вами😍 😍 😍", " найкрасивіша!!!😍 😍 😍 😍 😍 ", "Ого красива 💐".
Як відомо, Катерина Кухар почала займатися балетом з 5 років. Вона закінчила Київське державне хореографічне училище. У 1999 році стала працювати в Національній опері України.
Артистка гастролювала в країнах Європи, Канаді, США, Японії, Кореї, Китаї та ін.була членом журі балетних конкурсів і фестивалів.
Також Катерина Кухар знялася в серіалі «Великі Вуйки», і фільмі «віддана».
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