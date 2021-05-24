Відомий український виконавець Олексій Потапенко (Потап) показав, як проводить час у Дубаї

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко є успішним українським виконавцем ще з часів дуету"Потап і Настя". Зірка зараз розвиває сольний проект, а також займається продюсерським центром, який просуває безліч українських зірок.

На новому фото Потапенко позує у футболці і шортах, стоячи на яхті. Поруч можна побачити друга Олексія-Віталія. Він здався в окулярах, шортах і без футболки.

"Сонячний день нашого життя в Дубаї з Віталієм", - написав Потап.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Круто" ," у вас там концерт буде? Якщо буде, вилітаємо", " Олексій, нерухомість в Дубаї не підшукуєте? Відмінного Вам відпочинку", " скажіть будь ласка, сильно жарко зараз там???".

Повідомлялося, що Олексій Потапенко, репер, продюсер і чоловік Насті Каменських, 8 травня святкував свій день народження.

Артисту виповнилося 40 років. З цієї нагоди його кум телеведучий і актор Юрій Горбнов показав цікаве архівне фото.

"Олексій Андрійович! Вітаємо тебе з Днем народження!» ,- написав Горбунов на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Потап у золоті та діамантах від Каменських спантеличив українців новим фото

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