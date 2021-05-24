Телеведучий Дмитро Комаров з "Світ навиворіт" похвалився неймовірним рекордом своєї авторської програми

Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров у своїй програмі "Світ навиворіт" побував в експедиціях у багатьох країнах світу, а нещодавно в ефір вийшов випуск його тревел-шоу, присвячений Україні. У своєму мікроблозі в Instagram мандрівник поділився новиною про те, що той випуск подивилася рекордна кількість людей.

"Друзі, новий випуск" Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» на 1+1 цієї неділі взяв рекордні показники перегляду. Частка випуску за аудиторією 18-54 (50+) була 21.7%. Це найкращий результат серед усіх тревел-шоу. Не за день, місяць чи рік, а за історію вимірювань телеперегляду. Просте слово. Це рекорд перегляду серед тревел-шоу в Україні, за багато років. І я просто хочу сказати спасибі кожному з вас. Рейтинги - показник вашого інтересу до нашої роботи", - поділився Дмитро і подякував глядачам за такі показники.

Також Комаров заінтригував шанувальників новим випуском шоу про Україну, в якому вони з оператором взяли в експедицію своїх других половинок. "Ми вперше візьмемо в експедицію своїх дружин, а Саша Дмитрієв буде героєм програми, а не оператором", - розповів телеведучий.

Відзначимо, що користувачі в коментарях почали вітати Дмитра з таким рекордом, багато хто заявив, що вже чекають з нетерпінням новий випуск.

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