Відомий український співак MELOVIN, який був фаворитом Андрія Данилка на відборі Євробачення, показав себе, здивувавши фанатів

Як пише Politeka.net, Костянтина Бочарова (MELOVIN), українці запам'ятали під час Нацвідбору на Євробачення, де красеня підтримував Андрій Данилко. Зараз молода зірка активно розвиває соціальні мережі, де ділиться з фанатами цікавим контентом.

На новому відео, яке Костянтин опублікував в Інстаграам, позуючи у футболці і стильних окулярах. Бочаров лежав на ліжку, де йому майстер робив тату на шиї. У цей момент співак курив кальян.

"Дуже важливе для мене тату, дуже важливий знак довжиною у все життя", - написав MELOVIN.

Фанати подивилися ролик більше 12 тисяч разів і написали коментарі:

"Це таки трапиться", "тепер підрахунок тату зажадає трішки більше часу", "ця шия і так багатьом дівчатам спати не давала, а тепер так взагалі", " ось це сьогодні день сюрпризів)))", " Кайф! А я вже майже три роки живу з цим символом на тілі".

Повідомлялося, що популярний український співак Костянтин Бочаров (MELOVIN) вразив несподіваним талантом.

На свіжих фото він продемонстрував свій несподіваний талант. Виявилося, що хлопець чудово малює.

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