Дружина музиканта Сергія Бабкіна акторка Сніжана порадувала українців яскравим фото з наймолодшим сином Єлисеєм

Як повідомляє Politeka.net, красуня-дружина популярного українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана не перестає радувати своїх прихильників яскравими фото у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу красуня показала милий кадр, на якому позує на прогулянці у парку разом з наймолодшим сином Єлисеєм.

На новому знімку Сніжана відображена в похмурий день біля працюючого фонтану в парку. На прогулянку красуня вийшла в цікавому образі - на ній темний наряд з короткою спідницею і масивними кросівками на ногах, а за плечима видно великий рюкзак. Волосся артистки розпущене і акуратно укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки мила посмішка. За руку Бабкіна тримає маленького сина в яскравому вбранні.

У підписі до фотографії Сніжана написала: "Всім класного, яскравого, щасливого тижня! Не забудьте, що вже цієї п'ятниці (28 травня) я чекаю всіх бажаючих на безкоштовному медитативному тижні! 3 червня Старт Медитативного Місяця зі мною! 10 червня Старт марафону "Люби себе". Вже зважилися на чарівні зміни? Хто зі мною?". Користувачі тут же почали обговорювати нову публікацію зоряної красуні, засинаючи її і сина компліментами, і відповідаючи на питання. "Які милі", "Єлисей підріс", "Красиві", "Як же схожий на тата", "Красиві", - пишуть користувачі.

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