Співачка Еліна Іващенко, яка стала партнеркою Олега Винника по дуету, показала спекотне фото в купальнику
Як повідомляє Politeka.net, переможниця "Х-Фактора" і учасниця Національного відбору на Євробачення Еліна Іващенко, яка нещодавно презентувала чуттєву дуетну пісню з Олегом Винником, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Цього разу зіркова красуня показала фанатам яскраве і спекотне фото з відпочинку, на якому з'явилася в сміливому образі.
Як видно, на новому знімку Еліна відображена в цікавій локації, вона стоїть біля квітучого куща і витончено позує фотографу, вигнувши спину і виставивши ніжку. Перед камерою вона з'явилася в стильному строкатому купальнику закритого фасону, який красиво підкреслив ідеальну фігуру. Волосся артистки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі величезні сонцезахисні окуляри, вона з серйозним виглядом дивиться в об'єктив.
У підписі до публікації Іващенко написала: "Будь собою". А користувачі не пройшли повз і почали активно обговорювати новий образ співачки, засинаючи її компліментами в коментарях до фото. "Я не можу встояти перед твоєю посмішкою", "Квіточка", "Еліночка, ви найкраща", "Чудесного відпочинку, красуня!", "Чарівна", "Красива", "Ідеальна", "Гарного Вам відпочинку", "Класний купальник, теж такий хочу", "Ви красуня", - пишуть фанати в коментарях до фото Іващенко.
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