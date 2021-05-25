Популярна співачка Ані Лорак опублікувала в мережі фото в новому образі і розкрила подробиці про грандіозний концерт

Як повідомляє Politeka.net, відома українська артистка Ані Лорак, яка багато років живе і будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими фото і відео в своєму акаунті в Instagram. Так цього разу зіркова красуня показала незвичайне фото в абсолютно новому образі, а в підписі до нього розповіла про свій тур по Росії. І це попри те, що безліч людей зараз хворіють на коронавірус по всьому світу.

На новому знімку ані відображена на сходах розкішного особняка, в якому, мабуть, зараз проживає. Перед камерою зірка з'явилася в стильному і навіть дещо зухвалому образі, враховуючи, що їй вже 42 роки. На ній вузькі шкіряні лосини чорного кольору і темна вільна футболка, а завершують образ масивні кроси з білою танкеткою. Волосся артистки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до фотографії Лорак написала про свій новий тур: "До нашої з вами зустрічі залишилося всього три дні. Ми їдемо в довгоочікуваний тур #шоуTheBest. Яку пісню чекаєте найбільше?". Користувачі тут же почали обговорювати нову публікацію зірки, відповідаючи на питання і засинаючи її компліментами в коментарях. "Яка ви стильна", "Любимо всі ваші пісні і просто чекаємо зустріч з вами", "Красива дуже", "Красуня", "Ах, як хочеться бути вище", "Дуже чекаємо прем'єру нового треку! Коли вже?", "Яка ви стильна! Ваша фотографія підняла настрій в дощову погоду", - пишуть фанати під фото Лорак.

Нагадаємо, 42-річна Ані Лорак вразила зухвалим образом у червоному: "Що ж мучите нас?".

Як повідомляла Politeka, 42-річна Ані Лорак щаслива і більше не самотня, фото ніжностей: "Мій захисник".

Також Politeka писала, Коханка ексчоловіка Ані Лорак пококетувала перед камерою в костюмі зайчика: Мурат не зміг встояти.