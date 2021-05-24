Телеведуча Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху", показала фото та відео з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча та інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Цього разу телезірка показала цікаві фото і відео з відпочинку в Мексиці, куди вона з чоловіком вирушила святкувати свій день народження.

На нових знімках Марія позує в цікавій локації, схоже вона вирішила помедитувати. Перед камерою красуня з'явилася в стриманому образі - на ній облягаючі чорні лосини і коротка кофтинка в тон, яка оголила живіт. Волосся зірки розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі ні грама косметики, при цьому вона мило посміхається в об'єктив.

У підписі до публікації Єфросиніна заговорила про те, що їй ось-ось виповнитися 42 роки і поділилася своїми порадами по догляду за собою. За словами телезірки, вона не робила пластику, а зберігає молодість іншими способами. "Коли я випадково потрапляю на нескінченні коменти, де мене дорікають в "пластиці" і різних переробках, мене це зачіпає", - зізналася Марія, вона стверджує, що її вигляд – це результат колосальної роботи над собою.

"Сьогодні, коли я бачу появу перших вікових ознак, я усвідомлюю, що моя зовнішність в майбутньому буде залежати виключно від того, як я впораюся з цим психологічно, як і будь-яка жінка, яка рано чи пізно підходить до питання віку... Але це буде тільки моє рішення - те, як нам виглядати, точно не вимагає чийогось схвалення і благословення! А пластика ... ну що пластика: зробиш, будуть обсмоктувати, що зробила... не зробиш, будуть Полоскати, що стара...",- написала Єфросиніна.

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