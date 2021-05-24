Співачка Санта Дімопулос показала яскравий кадр з відпочинку на Кіпрі і поділилася враженнями
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, колишня солістка групи "ВІА Гра" і учасниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос часто радує шанувальників незвичайними фото і відео зі свого життя на сторінці в Instagram. Нещодавно красуня виклала у своєму мікроблозі миле фото з відпочинку на Кіпрі, а в підписі до нього поділилася враженнями від цього місця.
На новому знімку Санта відображена в красивій локації серед кущів квітучих троянд, вона витончено позує фотографу. Перед камерою красуня з'явилася в легкому довгому платті, яке красиво лягло по фігурі, підкреслюючи всі достоїнства. Її волосся зібране в акуратний пучок, а на обличчі легкий макіяж, вона не дивиться в камеру, ніжачись на сонечку.
У підписі до фотографії Дімопулос розповіла про відпочинок на Кіпрі. "Я вперше була на Кіпрі і це місце полюбилося мені за багато що. Приголомшливе повітря, смачні і якісні продукти, красиві доріжки для бігу, Клімат, люди і православний світ острова", - написала артистка і додала докладний опис всіх місць, в яких побувала за тиждень. "Багато чого ми не встигли за тиждень (осетрова ферма, монастир Святого Лазаря, храм Панагії Ангелоктисти, храм Іоанна Богослова і багато інших, але я точно знаю, що скоро повернуся. P.S: хто був, напишіть свої улюблені місця на Кіпрі", - додала Санта.
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