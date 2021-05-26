У фіналістки "Холостяка 11" Юлії "Зайки" після проєкту почалися серйозні проблеми зі здоров'ям

Про це 27-річна екс-фаворитка Михайла Заливако розповіла у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Як відомо, закінчення шоу стало для Юлії ще тим випробуванням. Вилетівши в 9-му випуску, тому що так і не змогла розкрити своїх почуттів "Холостяку", дівчина зробила відчайдушний крок. Юлія потайки зустрілася з Михайлом в 11-му ефірі, феєрично повернувшись перед самим фіналом. З другої спроби їй вистачило сил зізнатися Заливако в коханні, проте в останній момент її чекало дике розчарування - Михайло вибрав іншу.

Сильний стрес і постійні переживання, ймовірно, вплинули на стан здоров'я "Зайки".

"Я хворію... Після проєкту було важливо витягнути себе зі стану, в якому я була, оскільки всередині в мене був цілий вінегрет з емоцій і почуттів. Тому я вирішила зосередитися на двох речах. Це турбота про власне здоров'я і повне занурення в роботу", - повідомила Юлія, додавши, що на неї чекає операція, яка позбавить "від деяких проблем".

Колишня фаворитка "Холостяка" спочатку не називала причину, давши можливість публіці повгадувати.

"Буде важко говорити якийсь час", - підказувала вона.

Зрештою, вже після маніпуляцій, повернувшись з клініки додому, Юлія зізналася, що з нею було.

"Я прокинулася, мені вже краще. У мене була кріодеструкція мигдалин, так як я часто хворіла на ангіну... Завтра я вже зможу більш-менш нормально розмовляти. Зараз у мене такий голос, ніби з унітазу", - незважаючи на слабкість, дівчина навіть посміхнулася.

За її словами, мигдалини їй не вирізали, а заморожували.

Відійшовши від операції, "Зайка" відразу ж взялася за роботу:

"Типова я: вирішувати робочі питання майже відразу після операції. Добре, що для цього мені потрібен тільки телефон і можна просто надрукувати текст і нічого не говорити".

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