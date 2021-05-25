Відома співачка Анастасія Приходько привітала наймолодшого сина з маленьким святом

Як повідомляє Politeka.net, новим постом співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Приходько вирішила показати своє маленьке щастя-сина Луку. Співачка лежить з патчами під очима і з легким хаосом на голові, а на руках її маленький син Лука, він крутить голівкою, а вона його колисає.

"Нашому сонечку сьогодні 2 місяці!😍❤️ Я можу сказати, що це дуже серйозний хлопець💪 спостережливий і хитрий!!!

Засинає він завжди з підгляданнями: тільки я хочу піти, він відкриває очі і ка як би натякає "а ну повернися назад"🙈посмішкою Лука радує рідко, але один раз вже навіть хихикав)) купатися ми любимо, але дуже зосереджено, прям як начальник спостерігає за нами і завжди супить брови, чи всі ми вірно робимо😅 починаємо по чуть-чуть гуліть і вчора вперше потягнули ручку в рот!",- із задоволенням написала мама Настя.



За словами Приходька, кожен новий рух в радість, кожне нове досягнення як олімпійська медаль.

"А цей дитячий молочний запах...ммммм... для мами краще за всіх ароматів світу🙌 з твоїм днем, наш Лука❤️", - звернулася Приходько до сина.

Як відомо, в 2010 році Анастасія Приходько народила дочку Нанну від абхазького бізнесмена — Нурі Кухілава. Пара розлучилася в 2013 році.

У 2013 році співачка знову вийшла заміж. У серпні 2015 року співачка народила сина. А третя її дитина, теж хлопчик з'явився на світ в 2021 році. Причому вагітність зірка ретельно приховувала і деякий час малюка теж, але пізніше показала знімок дитини, коли йому виповнився місяць.

Нагадавши, Приходько висловилася про свій "найбільш провальний" номер на Євробаченні: "чим не досягнення?".

Як повідомляла Politeka, Настя Приходько зважилася на фото без одягу через два місяці після пологів:"Доброго ранку".

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