Співачка Еліна Іващенко, яка стала партнеркою Олега Винника, показала себе з травмованою ногою
Як пише Politeka.net, переможниця " Х-Фактора "та учасниця Національного відбору на Євробачення Еліна Іващенко нещодавно разом із зіркою українського шоу-бізнесу Олегом Винником презентувала пісню"Діаманти".
Нещодавно дівчина вирушила відпочивати на турецький курорт Аланья. Еліна публікувала в Instagram фото, де позувала на тлі квітів в відрядному купальнику з пальмочками і глибоким декольте.
Але, схоже відпочинок трохи зіпсувала неприємна ситуація з травмою ноги. У нових сторіс виконавиця показала вечірню прогулянку по території готелю з перемотаною ногою.
"Я чомусь навіть, якщо чесно, ніяк не здивована", - сказала вона на відео, показавши перев'язану ліву ногу в коліні.
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Вчора дівчина показала свою закривавлену ногу з бинтами, налякавши своїх шанувальників. Подробиць і того, як саме отримала травму, Еліна поки не повідомила. Мабуть дівчина зараз не до цього.
Еліна Іващенко та Олег Винник вони побачилися перед прямим ефіром фіналу шоу "Х-фактор" в 10 сезоні. Винник був зірковим партнером учасниці проекту. За її словами Олег "виявився дуже щирим, відкритим і напрочуд простою людиною". Іващенко додала, що вони швидко знайшли спільну мову.
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