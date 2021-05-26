"Холостячка" Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт засмучують фанатів останнім часом

Не минуло й пару місяців з їх останньої великої сварки, коли 31-річна актриса відлітала на зйомки фільму до Хорватії, як в Мережі заговорили про новий розкол в їхніх стосунках.

Користувачі звернули увагу на один з останніх постів Мішиної в Instagram, де вона раптово заговорила про біль, ревнощі та кредит довіри. Слова дівчини тут же зв'язали з Еллертом. Більш того, уважні фанати виявили, що актриса відписалася від сторінки коханого, що теж є тривожним знаком.

Крім того, Ксенія з Олександром перестали з'являтися в "сторіз" один у одного. Все це фанати парочки розцінюють, як доказ їх чергової сварки.

Еллерта під його новим постом у соцмережі закидали питаннями про Мішину. Хлопець виклав фото, на якому позував сам, мружачись від яскравого сонця, і виглядав цілком щасливим, передає Politeka.net.

У коментарях користувачі почали сперечатися з приводу того, чи дійсно сварка зірок мала місце бути. Багато хто вважає, що правда розкриється в пост-шоу "Холостяка", яке відбудеться в п'ятницю, 28 травня.

"Ви розлучилися з Ксю? 😢 - з чого ви це вирішили? - вони відписалися один від одного, вона видалила фотки 😢і лайкнула моє питання про розставання - сумно( і він видалив її профіль з біо - якщо ви мені не вірите, то почекайте п'ятниці включіть стб з пост шоу холостяка, і не мучтеся) - ❤ ️ 💚 наші разом 1000% Я вас запевняю - так, вже 20 разів як розлучилися. У липні буде рік ознайомчого розставання 😂 - я коли написала коментар у неї під постом останнім, потім вона мені його лайкнула, я зайшла подивитися, а там Еллерт написав коментар, з зеленим сердечком, а сьогодні вже його немає"

"Саш, ви це серйозно з Ксюю..?? Що за гойдалки взагалі ??💔 😭 - все нормально почекайте до п'ятниці ❤ ️💚 - з чого ти взяла? - 1-е, якщо хто дивився холостяк, то в кінці був анонс де наші цілуються, 2-е, це піар для стб, перед пост шоу з Холостяком!) - СТБ зробили анонс що вони не разом - ефір п'ятниці давно зняли, розлучилися пару днів тому - ніхто не розлучався! І взагалі думайте як хочете! Я вам тут ніхто щоб щось доводити!"

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