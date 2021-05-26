Телеведуча Леся Нікітюк розповіла, як Дзідзьо виступав на ювілеї її мами У Хмельницькому

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк стала справжньою зіркою українського телебачення і підкорила Instagram. У своєму мікроблозі красуня зібрала багатомільйонну аудиторію фоловерів, яку тепер часто радує яскравими публікаціями з життя. А нещодавно зіркова красуня в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя" поділилася подробицями святкування дня народження її мами.

Телеведуча розповіла, що на 65-річчя своєї мами вона замовила виступ артиста Дзідзьо в ресторані, де проходило свято. За словами Лесі і мама і гості не відразу повірили, що шоумен справжній, подумали, що це якийсь місцевий пародист. "Мама так трохи застигла перші дві пісні. А потім він запросив її на танець...", - поділилася телезірка.

Нікітюк також розповіла про райдера Дзідзьо, правда не зрозуміло, жартує вона або говорить серйозно. "Найбідніший якийсь райдер. Там, пляшка віскі 18-річного-це було найдорожче в райдері. Тарілка м'ясної нарізки, сирної і фруктової. Я дзвоню цьому директору, кажу, слухай, якось не по-людськи, що це за одна тарілка", - розповіла Леся. І додала, як влаштувала застілля ще й у гримерці в артиста, принісши туди кілька тарілок м'ясного і домашнього частування.

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