Співачка Оля Цибульська зробила заяву з приводу скандалу з розлученням Дзідзьо

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Цибульська виявилася замішаною в розлученні Дзідзьо (Михайло Хома) з дружиною Ярославою (співачка Slavia). В інтерв'ю програмі "ЖВЛ" артистка прокоментувала скандал і зробила побажання-послання для Slavia.

Як відомо, кілька тижнів тому Дзідзьо приголомшив своїх шанувальників новиною про те, що вони з дружиною вирішили розлучитися після 20 років спільного життя. Виявилося, що артисти вже багато місяців живуть окремо, і в цей період Ярослава почала свою сольну кар'єру, вийшовши з тіні знаменитого чоловіка. У своїх інтерв'ю жінка неодноразово згадувала і Олю Цибульську, з якою Михайло випустив кілька спільних треків і кліпів.

У відповідь на це Ольга заявила, що у них з Дзідзьо нічого не було, адже у неї своя сім'я. А тепер співачка залишила Ярославі побажання: "Я бажаю вам просто зустріти чоловіка, якому ти довіряєш і тоді все буде добре". При цьому Цибульська заявила, що Ярослава так активно згадує її ім'я, тому що випустила кліп і тепер хоче пропіаритися і привернути до себе увагу. "А чому активно згадується моє ім'я? Тому що Слава випустила сольний кліп і добре розуміє, що просто привернути увагу до новоспеченої артистки і новоспеченої музики дуже складно", - зазначила Оля.

Нагадаємо, Дзідзьо після скандалу з розлученням наздогнала нова біда: "От шкодник, подивіться, що наробив".

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