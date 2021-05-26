Армія фанатів Олега Винника невблаганно зростає, незважаючи на тролінг та безліч історій з "улюбленцями вовчиць"

Канал авторської журналістики в YouTube "Оксиген: Команда Оксані Соколової" спробував розібратися, в чому феномен 47-річного артиста, який збирає по 10 стадіонів на рік, і за що його так люблять шанувальники, передає Politeka.net.

Ведучий зустрівся з Винником на вулиці. Співак приїхав на зйомки на своїй дорогущій "Теслі" білого кольору. Незважаючи на розкіш, що оточує Олега, він поводився досить скромно, запросивши журналіста на заднє сидіння, де між ними стався цікавий діалог.

"Самотні жінки бальзаківського віку, які розчарувалися в чоловіках, ототожнюють себе з тією принцесою, до якої прийде принц Олег Винник. Ви просто потрапили пальцем в небо або це продюсерська задумка?", - запитали в співачка.

"Я не потрапляв пальцем в небо, його було б занадто мало, того пальця... (сміється, - ред.) Всі ці речі, як ярлики "шансоньє", "для разведьонок" - попридумували... Я роблю свою справу людям, які мене відчувають, розуміють... на рівні навіть не артиста, а просто нормальної людини в першу чергу. Тому що можна бути артистом дуже крутим, але це не говорить про те, що там є любов", - Винник розкрив секрет свого успіху у дам.

Раніше ми розповідали, співак зараз гастролює українськими містами з концертами. Побувавши у Вінниці, Олег сколихнув народ у Луцьку. На камеру потрапив зворушливий момент: під час виступу артист підійшов і обійняв за талію свою бек-вокалістку Таюне (Таїсію Сватко), з якою йому приписують багаторічний і щасливий шлюб. Сам Олег, втім, не підтверджує чутки, оберігаючи статус серцеїда.

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