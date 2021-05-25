Сергій Лазановський, переміг в 11 сезоні "Голосу країни", продовжує підкорювати українців своїм талантом

25-річний артист з Івано-Франківської області опублікував у своєму мікроблозі в Instagram, через місяць після завершення проекту "Голос" підбив підсумки, передає Politeka.net.

Так, Лазановський назвав найважливіші пункти, що змінилося за місяць в його житті.

"Рівно місяць тому закінчився проект "Голос" що змінилося? Дорофєєва побувала в Попільниках і зробила свято не тільки для жителів села, а для цілого району FAMILY "найрідніших" стала в рази більше. За цей короткий термін у мене вже було 7 концертів (з них 2 стадіони). Разом з колегами написали пісню (назва в процесі). Ну і Ірина Батюк до списку пісень додала ще один бенгер "я люблю Вище неба "(це буде гармата)) відзняли кліп, прем'єра вже цієї неділі☺️ Р.S. Люблю вас, роднусики❤️", - написав Лазановський.



І найцікавіше, що і надалі молодий виконавець похвалився хорошим графіком.

"Йой, зашарілась на Роднусике, рухаємося далі!Ще купу Нескорених вершин, але хто сказав, що неможливо?Наша співпраця-доказ того, що синергія народжує неймовірні результати!Твій голос-мій шедевр", - відповіла коментарем колега Ірина Батюк.

Користувачі в мережі написали також багато приємних коментарів: "Ви неймовірна команда! Тільки вперед ❤️🤞🏻", "І ми тебе дуже любимо ❤️😍", "Далі ще більше стадіонів і перемог 💪", " Найкращий ❤️❤️❤️❤️❤️".

Раніше ми розповідали, Лазановський вирішив показати шанувальникам, як виглядав до слави і перемоги у вокальному шоу. У своїх Instagram-сторіс хлопець виклав кумедні кадри, на яких продемонстрував колишню зовнішність з пишними кучерями.

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