Син хореографа та судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег, видав свої гонорари в Америці

Як відомо, 42-річний син Чапкіса вже довгі роки живе й працює в США. Як і батько, він займається танцями та викладає хореографію. У Сан-Франциско Грег заснував свою танцювальну школу Chapkis Dance і став досить-таки популярним хореографом-постановником. Його дружина Ембер, з якою вони разом ось уже 20 років, допомагає йому займатися розвитком школи. Крім того, пара виховує двох синів — 12-річного Ніколя і п'ятирічного Макса.

Грег вже здобув певну славу за бугром, часом, він навіть ставить номери для зірок. А нещодавно син Чапкіса зважився знову взяти участь у популярному американському шоу талантів "Americans Got Talent". Про це розповідала в соцмережі його дружина.

"Шоу "В Америці є таланти" представило світу ChapKidz. З глузду з'їхати, але ми знову беремо участь і на цей раз з нашою юніорською командою. Ми обидва багато чому навчилися, коли в останній раз були тут в 10-му сезоні AGT в 2015. Ця програма прекрасна ❤️🌹 Все, від танцюристів до хореографії та костюмів. Це просто красиво 😍💯 Ти виконав приголомшливу роботу, дуже пишаюся тобою, коханий❤️. Не можу дочекатися, коли всі побачать, що ми придумали за час карантину", - Ембер не стримувала емоцій.

У той же час, Грег встигає проводити в своїй школі платні майстер-класи. Так, у своїх "сторіз" в Instagram хореограф озвучив розцінки за урок.

Зірка отримує 30 доларів за годину (саме стільки триває одне заняття) або 80 доларів, якщо оплачувати відразу три уроки.

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