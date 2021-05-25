Відома українська телеведуча Ольга Фреймут показала своїх найрідніших людей

Телезірка вже чотири роки одружена з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко, передає Politeka.net. Пара виховує трьох дітей - старшу дочку Ольги від попередніх стосунків, Злату, і двох дітей - Валерія і Євдокію (2016 і 2017 років народження відповідно).

До слова, пара особливо не афішує свої стосунки, а в мережі можна зустріти лише рідкісні кадри разом з дітьми.

Ольга у своєму Instagram кілька годин тому опублікувала архівне сімейне фото.

У своєму пості зірка розповіла історію про те, як син побачив мурашки й сказав, що той схожий на батька, адже такий же сильний. Зірка поклала шматочок полуниці на землю, а мураха втікла.

"Не хоче чомусь, - кажу Валерію. Син подивився на мене І відповів: "Хоче, але після когось не доїдає"🧐", - написала Фреймут.

За годину публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Олечка, Ваші дітки немов витвіри мистецтв .❤️ Всі!🙏 Яка ви розумничка ... Щастя і благополуччя Вашій родині !🥰 ", "Син своєї мами", " 😂 😂 😂 😂 яка принципова Мураха!", "👏 син в маму😉", " які у вас гарні дітки 😍", " скільки у вас дітей?) коли Ви встигли?) ", "😂 , чудові", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, у 2017 році Ольга Фреймут пішла з телеканалу "1+1" і влаштувалася на "Новий канал", де гендиректор її чоловік. Працювати на одному телеканалі з чоловіком зірці здавалося гарною ідеєю, хоча пізніше вона стала закликати подружжя не робити цього.

Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару, взявшись за моралі посеред вулиці: "панночка сама впорається".

Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка у всіх на виду: «Вам говорили, що ви...».