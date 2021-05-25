Відомий виконавець Олексій Завгородній (Позитив) розповів про розлучення з дружиною Ганною

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив з "Время и Стекло" нещодавно побував на церемонії нагородження української премії "Юна". Там він дав коротке інтерв'ю програмі "ЖВЛ", в якому прокоментував своє розлучення з подругою Насті Каменських Ганною Завгородньою.

Виявилося, що Олексій і Анна, які були разом 13 років, розлучилися ще до карантину, проте обидва приховували цей факт від громадськості. За словами позитиву, він не любить виносити на публіку подробиці особистого життя, і для нього стало несподіванкою, що колишня дружина розповіла про розрив в реаліті-шоу "дівчатка рулять", яке потроїла Каменських. Однак артист зізнався, що вони з Анною зберегли дружні стосунки після розлучення.

"Головне, що я її дуже люблю, як людину. І найголовніше, щоб не було ніякої токсичності в цій витраті. Ми не вороги. Стільки часу разом пробути, через що ми пройшли... я можу тільки любити і поважати таку людину. Тому ми завжди, звичайно ж, залишимося друзями", - заявив Олексій Завгородній.

Нагадаємо, Позитив з "Время и Стекло" після розлучення різко "постарів": глибокі зморшки, сивина і нове тату

Як повідомляла Politeka, Ексдружину Позитива після розлучення зняли в ліжку відразу з трьома красунями: "Бути такою, яка є".

Також Politeka писала, Позитив з "Время и Стекло" після розлучення засвітив двох усміхнених красунь, які завжди поруч: "Кайфові".