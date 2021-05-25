Телеведучий Григорій Решетник показав незвичайне фото з новою героїнею проекту "Холостячка"

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Григорій Решетник, який веде проект "Холостяк" і вів "Холостячку" на телеканалі СТБ, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно зірковий телеведучий показав у своєму мікроблозі чарівне фото, на якому позує разом з майбутньою головною "Холостячкою" країни.

У підписі до фотографії Григорій написав: "вже цієї п'ятниці зустрінемося в студії з нашою новою "холостячкою" - неймовірною Златою Огневич 💃 🏻 ви ж чекаєте шоу"Життя після проекту"?". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію телеведучого, засинаючи компліментами їх зі Златою Огневич. "Не цікаво, хто з ким після проекту !!!тому що проект на цей раз занадто фальшивий і сухий!", "Шкода її тому що після Хуевого Холостяка_еі дивитися Ніко не буде..😢 ", "Я думала це Христина, дуже схожі😮 😁", "які ви милі", - пишуть фанати.

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